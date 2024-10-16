«Россия» увеличит число рейсов между Москвой и Сыктывкаром

Авиакомпания «Россия» с 27 октября 2024 года увеличит количество рейсов между Москвой и Сыктывкаром до двух в день, сообщила пресс-служба перевозчика.

«Россия» (группа «Аэрофлот») приступит к выполнению дополнительного рейса между Москвой (Шереметьево) и столицей Республики Коми. Частота полетов в Сыктывкар в рамках зимнего расписания составит два раза в день», – говорится в сообщении.

Уточняется, что частота полетов увеличится с 27 октября.

В пресс-службе отметили, что рейсы выполняются на отечественных самолетах Superjet 100 в двухклассной компоновке. Авиабилеты доступны по тарифам «Эконом» и «Бизнес», общая пассажировместимость – 87 человек.