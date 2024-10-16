В Москве отпраздновали Международный день белой трости

XV Международный фестиваль для незрячих людей "Белая трость", финалисты которого получили возможность выступить на сцене с известными артистами, прошел в Москве.

Об этом сообщила журналистам заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Благотворительный фестиваль "Белая трость" дает возможность людям с нарушением зрения раскрыть свой талант и заявить о себе. Очень символично, что юбилейный концерт состоялся в Международный день белой трости, который стал символом незрячего человека <...>. Фонд Дианы Гурцкая помощи незрячим и слабовидящим детям "По зову сердца" является нашим постоянным другом и помощником в реализации таких проектов <...>, москвичи с инвалидностью проходят комплексную реабилитацию через творчество и даже получают уникальный шанс выступить на сцене вместе со звездами российской эстрады. За годы проведения "Белой трости" в фестивале приняли участие более 11 тыс. детей с нарушениями зрения из России и стран СНГ", - сказала Ракова.

По ее словам, в этом году в отборочных турах конкурса приняли участие около 950 детей с нарушениями зрения из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

Ракова отметила, что в столице проживает порядка 10 тыс. человек с инвалидностью по зрению, и все они получают комплексную поддержку от города - это не только социальные выплаты, но и условия для получения образования, комплексной реабилитации, профессионального и творческого развития.