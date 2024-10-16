Москвичи выбрали лучшие городские бассейны под открытым небом

В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование за лучшие городские бассейны под открытым небом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Подвели итоги голосования, в котором москвичи выбирали лучшие столичные бассейны под открытым небом. Своим мнением поделились свыше 250 тыс. человек. Все лето горожане могли загорать и плавать в бассейнах, открытых в этом году на 10 городских и 12 фестивальных площадках «Московских сезонов». Участники голосования выбирали до пяти понравившихся зон отдыха. По результатам опроса лучшим на городских площадках стал бассейн под открытым небом в парке «Сокольники», где одновременно могли отдохнуть до 130 гостей, а за безопасностью следили спасатели и медики. <…> На площадках «Московских сезонов» лучшим признан бассейн в районе Теплый Стан», – говорится в сообщении.

Отмечается, что зоны отдыха были открыты для посетителей с утра до вечера. Они работали по графику – в четыре смены.