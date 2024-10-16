В Москве рассказали о работах на строящейся станции метро «Корниловская»
Работы по устройству инженерных сетей начались на станции «Корниловская» столичного метрополитена, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Об этом сообщает НСН.
«Проект включает 54 различные инженерные системы и почти 3,7 тыс. единиц основного оборудования», — сказал чиновник.
Он также отметил, что тягово-понизительная подстанция состоит из комплектующих отечественного производства.
В настоящее время специалисты проводят кабельные работы.
После пройдёт наладка и проверка высоковольтного оборудования.
Ранее сообщалось, что в строительстве объектов Московского метрополитена заняты около 11 тыс. человек.