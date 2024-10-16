В Москве рассказали о работах на строящейся станции метро «Корниловская»

Работы по устройству инженерных сетей начались на станции «Корниловская» столичного метрополитена, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

«Проект включает 54 различные инженерные системы и почти 3,7 тыс. единиц основного оборудования», — сказал чиновник.

Он также отметил, что тягово-понизительная подстанция состоит из комплектующих отечественного производства.

В настоящее время специалисты проводят кабельные работы.

После пройдёт наладка и проверка высоковольтного оборудования.

Ранее сообщалось, что в строительстве объектов Московского метрополитена заняты около 11 тыс. человек.