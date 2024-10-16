Собянин: Два участка в районе Щукино будут реорганизованы в рамках КРТ

Столичные власти реорганизуют два участка нежилой застройки на северо-западе Москвы.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 16 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— По программе комплексного развития территорий в районе Щукино построим свыше 63 тысяч квадратных метров недвижимости общественно-делового назначения, включая офисы, магазины, отделения банков, кафе и рестораны, — заявил он.

По словам главы города, проект создаст 1,8 тысячи новых рабочих мест для горожан. Кроме того, будут проведены работы по усовершенствованию улично-дорожной сети. В планы входит возведение 23,6 миллиона квадратных метров недвижимости, которые поспособствуют созданию 247 тысяч рабочих мест в столице. Всего в Москве одобрено 96 проектов комплексного развития территорий, следует из сообщения в Telegram-канале.

С начала года в Москве благоустроили примерно 1,7 тысячи дворов. Как сообщил мэр города, специалисты не только обновили существующие детские площадки и игровые комплексы, но построили новые. Кроме того, было модернизировано освещение и созданы тихие зоны для отдыха. В результате маленькие жители столицы теперь располагают еще большим количеством безопасных мест для игр.