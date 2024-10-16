В Москве растаял снег

В столице растаял выпавший в понедельник, 14 октября, снег. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Не осталось и следа от снега в регионах Центрального федерального округа. Ближайший к Москве снежный покров в настоящее время находится в Архангельской области или в Пермском крае. Столичный регион при этом в ближайшее время ожидает сухая погода. Дожди закончатся в среду, 16 октября, в следующий раз осадки выпадут не ранее середины следующей недели, заключил Леус.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предсказал дождевой фронт, который накроет Москву в начале следующей недели. Дожди придут в столицу в понедельник, 21 октября. Осадки продлятся до среды, сообщил синоптик. В среднем в октябре температура будет составлять около 5-6 градусов тепла. В следующий раз снег в столице пойдет не раньше конца месяца либо в начале ноября.