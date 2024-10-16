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Иван Щербаков: На Большой Спасской отремонтируют административные здания

В Красносельском районе столицы проведут капитальный ремонт комплекса зданий, расположенных по адресу Большая Спасская, дом 9, строения 1, 2, 3.

На Большой Спасской отремонтируют административные здания
© Вечерняя Москва

Проект предстоящих работ согласован, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

— Капитальный ремонт затронет комплекс административных зданий на Большой Спасской улице. Объект включает в себя непосредственно административное здание, пост охраны, гараж и ограду, — рассказал Иван Щербаков.

Основное здание 1917 года постройки было реконструировано в 1986 году. Тогда в нем заменили перекрытия, достроили лестнично-лифтовый блок и технический этаж, рядом построили здания поста охраны и гаража.

Теперь во всех трех строениях заменят перегородки, оконные и дверные блоки, обновят отделку помещений, приведут в порядок фасады и цоколи, отремонтируют крыши, поменяют водостоки и оконные отливы. В четырехэтажном административном здании также заменят противопожарную лестницу, а в гараже — распашные ворота. Кирпичную ограду очистят, оштукатурят и покрасят, металлические элементы забора, ворот и калитки поменяют на новые.

Новости Москвы
Иван Щербаков