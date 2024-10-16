На Большой Спасской отремонтируют административные здания

В Красносельском районе столицы проведут капитальный ремонт комплекса зданий, расположенных по адресу Большая Спасская, дом 9, строения 1, 2, 3.

Проект предстоящих работ согласован, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

— Капитальный ремонт затронет комплекс административных зданий на Большой Спасской улице. Объект включает в себя непосредственно административное здание, пост охраны, гараж и ограду, — рассказал Иван Щербаков.

Основное здание 1917 года постройки было реконструировано в 1986 году. Тогда в нем заменили перекрытия, достроили лестнично-лифтовый блок и технический этаж, рядом построили здания поста охраны и гаража.

Теперь во всех трех строениях заменят перегородки, оконные и дверные блоки, обновят отделку помещений, приведут в порядок фасады и цоколи, отремонтируют крыши, поменяют водостоки и оконные отливы. В четырехэтажном административном здании также заменят противопожарную лестницу, а в гараже — распашные ворота. Кирпичную ограду очистят, оштукатурят и покрасят, металлические элементы забора, ворот и калитки поменяют на новые.