В Москве начали готовить к зиме фонтанный комплекс на Поклонной горе

Один из самых больших фонтанных комплексов Москвы начали готовить к зиме после окончания фонтанного сезона. Подробности рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Фонтанный комплекс был открыт в 1995 году - к празднованию 50-летия окончания Великой Отечественной войны. Он состоит из пяти одинаковых прямоугольных чаш, сделанных из темно-красного гранита. В каждой бьет 45 вертикальных водных струй, всего - 225, столько недель длилась Великая Отечественная война.

"Вначале сооружение тщательно промоют с помощью щеток, аппаратов высокого давления и специального моющего средства. Эта процедура займет семь дней, будут задействованы четыре бригады и столько же поливомоечных машин. После завершения очистки приступим непосредственно к работам по консервации фонтана, они включают, в том числе, демонтаж форсунок и подводных светильников, установку заглушек и защитных элементов в чаши", - сообщил Петр Бирюков.

Напомним, что фонтанный комплекс "Годы войны" располагается на главной аллее Парка Победы на Поклонной горе.