Собянин утвердил Адресную инвестиционную программу Москвы

Правительство столицы утвердило Адресную инвестиционную программу Москвы.

Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Утвердили Адресную инвестиционную программу Москвы. Она содержит перечень запланированных к строительству и реконструкции объектов, финансируемых из городского бюджета, и сохранила преемственность и приоритеты инвестиционной политики Москвы, определенные в 2011 году. Например, по программе в ближайшие три года планируем ввести 259 км дорог и 45 искусственных сооружений», – написал мэр.

Так, Собянин указал, что среди знаковых объектов: завершение соединения южного направления МСД и автомобильной дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе; мостовые сооружения через Москву-реку в створе Берегового проезда с реконструкцией прилегающей улично-дорожной сети от ул. Новозаводская до ул. 3-я Магистральная и в створе ул. Мясищева.

Помимо этого, планируется привести в порядок Симоновскую, Карамышевскую набережные, набережную Москвы-реки от Филевского парка до территории театра «Мастерская Фоменко», а также построить искусственное сооружение в русле Москвы-реки с реконструкцией Крутицкой набережной.