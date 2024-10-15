Москвичам назвали сроки появления снежного покрова

Снежный покров, даже временный, появится в Москве и Подмосковье только в ноябре. Такой прогноз столичным жителям дала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Ее цитируют «Известия».

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«Как таковой снежный покров, может быть, даже еще временный снежный покров, будет все-таки только в ноябре», — заверила синоптик.

Недавний снегопад устойчивого покрова не сформирует, пояснила она, отметив, что текущие дневные и ночные температуры для этого слишком высокие. Также образованию снежного покрова мешает плотный ветер.

Ранее метеоролог оценила вероятность новых снегопадов в столичном регионе в октябре. По сведениям Поздняковой, снег не выпадет в Москве и области до конца месяца. Не ожидается также и существенных осадков, а к концу недели столбики термометров поднимутся до 12 градусов тепла.

Отодвинул перспективу новых снегопадов и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его данным, в следующий раз снег в мегаполисе выпадет не раньше последних пяти дней октября.