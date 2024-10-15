Спорт без преград: какие секции и тренировки доступны слабовидящим москвичам

Занятия спортом наиболее эффективно помогает инвалидам по зрению пройти социальную адаптацию и развивать навыки взаимодействия с окружающим миром. Мэрия столицы рассказала, какие виды спорта доступны для слабовидящих москвичей.

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Сегодня, 15 октября, отмечается Международный день белой трости, призванный напомнить обществу о проблемах незрячих и слабовидящих людей. При этом в России жители разных регионов с нарушениями зрения, в том числе и москвичи, активно вовлечены в физкультурно-спортивную деятельность.

«С целью привлечения большего количества людей были придуманы некоторые командные дисциплины — голбол и торбол. К соревнованиям допускаются спортсмены классов B1, B2 и B3 в зависимости от степени нарушения зрения», - пояснили в мэрии.

Голболом, в также велоспортом-тандемом, горнолыжным спортом, дзюдо, легкой атлетикой, лыжными гонками, мини-футболом, настольным теннисом и плаванием, москвичи с проблемами зрения могут заниматься в Спортивно-адаптивной школе паралимпийского и сурдлимпийского резерва, Московской академии велосипедного спорта, Московской горнолыжной академии и физкультурно-спортивном объединении «Юность Москвы».

Кроме того, в секциях и физкультурно-оздоровительных группах, расположенных в жилых микрорайонах Москвы, можно бесплатно заниматься шашками, шахматами, играть в жульбак и другие игры.

Также в столице ежегодно проводятся мероприятия, в которых участвуют слабовидящие жители различных возрастов и уровней спортивной подготовки. Это чемпионаты и первенства города Москвы, всероссийские, межрегиональные, городские и окружные соревнования. При этом в текущем году по итогам всероссийских отборочных соревнований 79 московских спортсменов были включены в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по спорту слепых.

В Москве в настоящее время продолжаются соревнования в рамках комплексной межокружной спартакиады «Спорт без преград». Так, 29 октября среди жителей Западного административного округа столицы пройдет отборочный этап турнира по шашкам. Заявки на участие принимаются до 25 октября по электронной почте: zao@mosgorsport.ru.

Также после капитального ремонта слабовидящих москвичей готовы принять спортивные комплексы «Триумф», «Скиф», «Восточный» и физкультурно-оздоровительный комплекс «Рокотова». Их оснастили тактильными мнемосхемами, табличками с шрифтом Брайля, специальными дорожками для помощи в навигации, а также адаптированными санузлами и пандусами. На объектах, подведомственных Москомспорту, жители столицы с инвалидностью могут заниматься бесплатно.

Ранее в Москве прошла Всероссийская спартакиада по флорболу, легкой атлетике, баскетболу и теннису. Более 560 атлетов с ментальными особенностями и их партнеры в юнифайд-командах разыграли 1000 медалей. Награждались не только победители и призеры, а также участники, занявшие с 4 по 8 места в своих дивизионах. Также каждый спортсмен получил памятные призы, дипломы, кубки и сувениры.