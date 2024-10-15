Собянин рассказал о строительстве участков Троицкой линии метро

Станция «Корниловская» новой Троицкой линии метро находится в высокой степени готовности. Об этом во вторник, 15 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Здесь выполняется благоустройство территории. Продолжается отделка пассажирской зоны и внутренних помещений. Скоро приступят к пусконаладочным работам систем жизнеобеспечения станции, — отметил мэр.

На «Вавиловской» уже начались отделочные работы внутри помещения. Сейчас наземный участок у тоннельного сооружения на Ленинском проспекте передается для дальнейшего благоустройства. Станция будет иметь один подземный вестибюль и три примыкающих к нему пешеходных павильона.

На станции «Академическая» основная монолитная конструкция завершена наполовину. Продолжается армирование бетонных фундаментов под эскалаторы. Со станции «Академическая» можно будет пересесть на одноименную станцию Калужско-Рижской линии. На станции «Крымская» завершены земляные работы и разработка котлована, специалисты устанавливают основную конструкцию, передает официальный сайт мэра Москвы.

Президент России Владимир Путин и Собянин в субботу, 7 сентября, открыли первый участок Троицкой линии Московского метрополитена длиной 8,3 километра с четырьмя станциями: «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». На карте Москвы появилась новая, 16-я линия метро.