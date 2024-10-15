В кинопарке «Москино» пройдут джазовые выходные

Джазовые выходные пройдут в кинопарке "Москино" 19 и 20 октября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для гостей кинопарка подготовили концерты уличных музыкантов, анимационную программу для детей в музыкальном стиле, мастер-классы по танцам и гриму, киносъемки и выставку ретроавтомобилей.

Например, в субботу, 19 октября, в декорации "Театр Гонзаги" музыкант Владимир Рублев представит свой джазовый концерт для фортепиано. В воскресенье, 20 октября, днем выступит певица Мария Финогенова и джаз-банда, а вечером – квартет виолончелистов.

В парке сказок в выходные пройдет специальная анимационная программа для детей в музыкальном стиле. На центральной площади "Москино" выступят музыкальные группы, артисты и танцоры-степисты. Для гостей подготовили тематические фотозоны, они смогут заказать свой портрет у шаржистов, послушать уличных барабанщиков и игру на уличном пианино.

Также желающие смогут поиграть в "Мафию", создать импровизации по нотам с помощью музыкальных педагогов, посетить мастер-классы по танцам прошлого века, гриму и выставку ретроавтомобилей.

На парковке у Музея техники Вадима Задорожного можно будет увидеть уличную экспозицию "За лентой". Это интерактивная фотовыставка из зоны СВО, где можно увидеть бронетехнику десанта, пехоты и машин поддержки. Тут же представят инфографику, отражающую роль служб столичного комплекса городского хозяйства в строительстве укрепрайонов и защитных сооружений.

В "Городском дворике" посетителей кинопарка ждут выступления уличных джазовых музыкантов. В декорации "Питерский бар" пройдет постановочная съемка эпизода кинофильма "Д’Артаньян и три мушкетера". Гости кинопарка смогут прочувствовать атмосферу легендарного фильма и провести тематическую фотосессию.

В декорации "Ковбойский городок" пройдет постановочная съемка эпизода картины "Человек с бульвара Капуцинов", фотосессия в стиле вестерна и выступление уличных музыкантов. К услугам посетителей весь ковбойский реквизит и рамка с надписью "Разыскивается".

На площадке "Москва 1940-х" устроят фотосессию с музыкальным сопровождением. С помощью специальных фильтров участники смогут получить ретроснимки, а с перевоплощением поможет специальный костюмерный комплекс на колесах.

Кинотеатр "Москино кинопарк" представит новинки. Для детей выйдут "Малышарики. День рождения", "Ежик в тумане", "Сказка сказок" и "Василиса и хранители времени". Гости старше 12 лет смогут посмотреть "Руки вверх" и "Граф Монте-Кристо". Для взрослой аудитории выйдет фильм "Анора" с российскими актерами в главных ролях, получивший награду "Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля.

Для входа на мероприятия 19 и 20 октября нужно купить билет. При посещении только кинотеатра приобретать билет на вход не надо.

На прошедших выходных кинопарк "Москино" стал еще одной площадкой фестиваля "Золотая осень", превратившись в место, где горожане могли попробовать и купить фермерскую продукцию со всей страны, включая мед, сыр, мясо и рыбу. Здесь же можно было принять участие в мастер-классах, украсив разделочные доски, попробовать декорирование банок и поучаствовать в создании орнаментов на тыквах.

В этом году фестиваль "Золотая осень" охватил около 30 площадок, расположенных по всей столице. Программа включала в себя более 260 часов сценических и свыше 2 тысяч часов спортивных мероприятий, а также около 1,5 тысячи часов мастер-классов.