В Москве начали готовить к зиме городские цветники

В столице специалисты начали готовить к зиме городские цветники. Об этом во вторник, 15 октября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

© Вечерняя Москва

— Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по подготовке столичных цветников к зиме, чтобы многолетники благополучно пережили период холодов и могли радовать горожан в следующем году. После завершения работ задекорируем цветники разноцветной древесной щепой, которая будет украшать их всю зиму. Тематические клумбы на главных городских магистралях оформят в виде национальных узоров и сказочных образов, — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Отмечается, что специалисты проведут подкормку растений удобрениями, чтобы укрепить их корневую систему и повысить морозостойкость, а также очистят клумбы от мусора и сорняков. Кроме того, будут обработаны многолетники от болезней и вредителей перед холодами, а кустовые розы закроют специальным защитным материалом.

— На финальном этапе задекорируем цветники разноцветной древесной щепой. Клумбы на Северном речном вокзале украсят синие, желтые и красные геометрические фигуры, в Пушкинском сквере, на Тверском бульваре и Профсоюзной улице щепу выложат в виде ярких орнаментов, — написала пресс-служба в Telegram-канале.

Специалисты Комплекса городского хозяйства промоют в преддверии холодов более 1,1 тысячи памятников. Бирюков отметил, что сооружения регулярно промывают с апреля по октябрь, регламентные работы проходят один раз в месяц, но, если памятник сильно загрязнен, например, из-за погодных условий, его моют чаще — каждые две недели.