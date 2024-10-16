Производитель электроники стал резидентом технополиса «Москва»

Производитель электроники, одноплатных компьютеров и периферийного оборудования стал резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва».

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, ежегодно компания «Диджитал Лаб» будет выпускать 21 тысячу изделий, частные инвестиции в проект уже составили около 200 миллионов рублей.

— Одна из эффективных мер поддержки города — локализация предприятия в особой экономической зоне столицы. Сегодня это центр развития передовой, самой высокотехнологичной промышленности Москвы, который включает в себя шесть площадок. Здесь работает более 220 предприятий, из них свыше 110 имеют статус резидента и обладают рядом налоговых преференций. Увеличение количества резидентов ОЭЗ находится на особом контроле Сергея Собянина, — сообщил Максим Ликсутов.

Уникальность продукции заключается в универсальном отборе компонентов, что позволяет оперативно перенастраивать производство от выпуска комплектующих для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) до изготовления отдельных деталей. С помощью одноплатных компьютеров, установленных на БПЛА, можно решать множество задач, например использовать интеллектуальную систему принятия решений, анализировать видео с нескольких видеокамер и классифицировать объекты.

— Высокотехнологичная продукция компаний ОЭЗ «Технополис «Москва» пользуется значительным спросом благодаря своей инновационности, высокому уровню локализации и способности эффективно заменять импортные аналоги. Сегодня резиденты получают ряд налоговых льгот, что позволяет им значительно увеличивать свои инвестиции в развитие. В частности, резиденты на протяжении 10 лет освобождаются от уплаты налогов на имущество, землю и транспорт. В индустриальном парке «Руднево» новый резидент особой экономической зоны создаст более 120 рабочих мест. Общая площадь производства превысит 1,2 тысячи квадратных метров, — сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Автономность выпуска продукции достигается благодаря уникальной архитектуре программно-аппаратных комплексов и производству конечных изделий.

— Вся схемотехника, архитектура устройств создана специалистами предприятия. Возможна персонализация разъемов, карт памяти, габаритов продукции в соответствии с предпочтениями заказчика. Предприятие выпускает не только аппаратные комплексы, но и программные, что позволяет пользователям быстро интегрировать продукцию под свои нужды. Еще один прорывной продукт — системы связи (модемы), которые позволяют БПЛА работать в условиях отсутствия сигнала глобальной навигационной спутниковой системы, перестраиваться между частотами в случае подавления одной из них, — рассказал генеральный директор «Диджитал Лаб» Евгений Константинов.

Также была развернута линия технической поддержки пользователей и организована форма обратной связи с клиентами для усовершенствования продукции.