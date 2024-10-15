Школа на 600 мест появится в Нижегородском районе Москвы

Общеобразовательную четырехэтажную школу на 600 учащихся построят в Нижегородском районе Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

© портал мэра и правительства Москвы

Как рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков, проект предполагает строительство здания с отдельными входными группами для учеников начальной, средней и старшей школы. В каждой из них будут место ожидания для посетителей, гардероб и пульт охраны.

Образовательное учреждение возведут по адресу улица Новохохловская, з/у № 2. На первом этаже сделают учебные кабинеты начальных классов и кабинет для индивидуальных занятий. Также там оборудуют кабинеты для учеников средней и старшей школы с лабораторно-исследовательским комплексом, актовый зал, столовую и медблок.

На втором этаже разместятся учебные кабинеты для средней и старшей школы, два спортзала с тренерскими, раздевалками, а также зал для мероприятий.

На третьем этаже появятся универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательский комплекс, мастерская живописи и зона отдыха. На четвертом этаже предусмотрены учебные кабинеты для старшей школы, медицинский лабораторно-исследовательский комплекс и медиатека.

Ранее сообщалось, что в Академическом районе Москвы возведут школу на одну тысячу мест. Образовательное учреждение появится по адресу улица Шверника, владение 17, корпус 2. Предельная площадь здания составит 30 тысяч квадратных метров. На территории школы также обустроят зоны отдыха, спортивные и игровые площадки.