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Синоптик оценила вероятность новых снегопадов в Москве до конца месяца

Осадков в виде обычного снега до конца октября в Москве и Московской области не будет. Вероятность новых снегопадов оценила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с «Известиями».

Синоптик оценила вероятность новых снегопадов в Москве до конца месяца
© Lenta.ru

По словам синоптика, в начале этой недели температура будет ниже климатической нормы примерно на 1,5–2 градуса.

«Не исключено, что уже в середине недели, когда погода будет облачной с прояснениями, атмосферное давление подрастет. Поэтому мы ожидаем, что в среду и четверг в ночное время температура местами может понизиться до слабоотрицательных значений, хотя дневная останется положительной — в пределах плюс двух-семи градусов по региону и плюс пяти-семи — в Москве», — поделилась информацией Позднякова.

К концу недели, отметила специалист, столбики термометров в дневное и ночное время покажут положительные значения — так, в субботу ночью ожидается от одного до шести градусов тепла, а днем — 7-12 градусов.

Синоптик предполагает, что почти до конца октября под влиянием области повышенного атмосферного давления температура в столичном регионе будет превышать климатическую норму. Что касается дождя и снега, то они пройдут в Москве и Подмосковье лишь в начале этой недели, после чего существенных осадков, в особенности снегопадов, до конца месяца не прогнозируется, заключила она.

Ранее в понедельник в Москве выпал первый снег. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал жителей столицы быть осторожными, так как на некоторых участках дороги может образоваться гололедица.

Новости Москвы
Татьяна Позднякова
Роман Вильфанд
Московская Область
Москва