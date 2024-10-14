В Москве выпало 86% от нормы осадков октября

Интенсивные осадки прошли в Москве в понедельник, всего по итогам месяца уже выпало 86% от нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"По итогам сегодняшнего дня в Москве, на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, выпало 12 мм осадков, что составляет 17% от нормы октября, и теперь с начала месяца в копилке небесной влаги столицы - уже 60 мм или 86% от положенного за весь месяц", - написал он в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что наиболее значительные осадки в понедельник зафиксированы метеостанциями Внукова и Серпухова - 17 мм, на метеостанции МГУ выпало 18 мм осадков.