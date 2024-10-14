Москвичам запретили кататься на самокатах из-за снега

Сервис проката электросамокатов Whoosh на время непогоды заблокировал для пользователей транспорт. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщили в пресс-службе сервиса.

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— Погода испортилась, и мы включили режим паузы. Самокаты не боятся холода и влаги, поэтому они остаются на улицах, но на время непогоды недоступны для поездок, — передает сообщение пресс-службы Whoosh агентство городских новостей «Москва».

Пользователи сервиса получили в приложении уведомление, что возможность пользоваться самокатами вернут, как только в течение дня или завтра температура повысится, а снег на улицах растает. В пресс-службе сервиса по аренде самокатов отметили, что сезон на этом планируют не заканчивать. В ближайшие дни синоптики обещают потепление и солнечную погоду, поэтому самокаты пока останутся на улицах города, добавили в Whoosh.

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