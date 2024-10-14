В центрах госуслуг покажут почетных граждан Москвы

Центры госуслуг «Мои документы» совместно с московским Главархивом открыли выставку «Почетные граждане Москвы», сообщается на сайте мэра города. С выставкой можно познакомиться на территории центров и онлайн.

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Она проводится в рамках проекта «Москва - с заботой об истории». С экспозицией, приуроченной к Году семьи, можно познакомиться в 30 центрах госуслуг, а также онлайн на сайте Главархива. В центрах «Мои документы» выставка доступна без перерывов и выходных: в районных офисах - с 08:00 до 20:00, во флагманаских - с 10:00 до 22:00.

Выставка рассказывает историю звания «Почетный гражданин Москвы» и сравнивает, каким был порядок его присвоения в дореволюционное время и каков он в современной России. Также посетители смогут узнать, как изготавливается грамота, которую вручают почетным гражданам Москвы.

Также выставка рассказывает истории почетных граждан - Владимира Долгорукова, Павла Третьякова, Галины Улановой и других, знакомя посетителей с вкладом этих людей в развитие Москвы. К примеру, инфографика покажет, как изменилась Москва, когда ее генерал-губернатором был князь Долгоруков (с 1865-го по 1891 год), и раскроет интересные факты о Третьяковской галерее.

Частью выставки стали композиции, созданные творческим союзом Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, а также видеоролик о почетных гражданах столицы Александре Пахмутовой, Леониде Мильграме, Галине Улановой и братьях Бахрушиных.

Для взрослых создатели выставки подготовили викторину «Почетные граждане Москвы», а для детей - интерактивную игру, знакомящую с памятниками архитектуры и людьми, которые участвовали в их создании.