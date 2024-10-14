Первый снег в Москве попал на видео

На столицу обрушился первый за текущую осень снегопад. Корреспондент NEWS.ru заснял, как крупные хлопья снега усыпают деревья и улицы Москвы.

На видео заметно, что снег идет сплошной стеной. Также непогода сопровождается сильными порывами ветра. При этом улицы практически опустели.

14 октября первый снег выпал и в Московской области. По словам местных жителей, снег был очень сырым и быстро растаял. Однако очевидцы успели заснять, как он покрыл еще зеленые листья и траву.

Ранее руководитель прогностического центра «МETEO» Александр Шувалов рассказал, что снег и дожди прекратятся в Москве к 16 октября. Он предупредил, что 15 октября осадки могут продолжиться, но их будет уже меньше. Кроме того, отметил синоптик, ветер уже не будет таким пронзительным, как 14 октября.

Также ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что зима 2024 года в Москве будет достаточно мягкой и теплой. По его словам, в декабре будет в среднем на три градуса выше нормы, в январе — на пять-семь градусов, в феврале — на один-два градуса.

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Вместе с тем главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что завтра, 15 октября, дожди и мокрый снег будут наблюдаться только на востоке Ленинградской области. По словам Колесова, в Северной столице в начале недели ожидается однотипная погода.