Пять детских поликлиник открылись после реконструкции

После реконструкции открылось пять зданий детских поликлиник – головные здания детской городской поликлиники № 48 в Текстильщиках и детской городской поликлиники № 58 в Строгине, филиал № 4 детской городской поликлиники № 30 на западе Москвы, филиал № 3 детской городской поликлиники № 23 в районе Бирюлево Восточное и филиал № 1 детской городской поликлиники № 133 в Ховрине. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, здание филиала № 4 детской поликлиники № 30 на улице Веерной было почти полностью перестроено. Собянин отметил, что по новому столичному стандарту поликлиник удобно расположили кабинеты врачей, для пациентов и их родителей создали зоны комфортного ожидания, а для медсестер и врачей — уютные комнаты отдыха.

Мэр напомнил, что модернизация амбулаторного звена была начата в 2020 году, было реконструировано 200 зданий. Второй этап будет включать в себя около 140 поликлиник, уже открыты 24 обновленных здания. Закончить работы планируют в 2025 году.