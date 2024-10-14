Московский зоопарк опубликовал видео «потасовки» между Катюшей и Диндин

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова показала «схватку» панды Катюши с ее мамой Диндин.

Видеоролик она опубликовала в своем Telegram-канале.

«И мама, и дочка всегда рады помутузить друг друга! Особенно, когда хорошее настроение», - написала Акулова.

На кадрах панды игриво кусают друг друга, сидя на конструкции из бревен.

До этого Светлана Акулова выложила еще одно видео с подросшей Катюшей, которая играет на улице. Она отметила, что панды Диндин и Катюша - «обе хулиганистые девчонки».

В часы работы Московского зоопарка за животными можно наблюдать онлайн на портале mos.ru. Видеотрансляции доступны ежедневно с 08:00 до 19:00 мск. Именно в этот период герои эфиров наиболее активны, и поэтому зрители смогут как следует их рассмотреть, понаблюдать за тем, как звери едят, играют и общаются друг с другом.

Напомним, что Китай передал России панд Диндин и Жуи в мае 2019 года. В конце августа 2023 года у них родилась дочь - это стало первым в истории России случаем рождения большой панды. По результатам голосования ее назвали Катюшей.