Снег и дожди прекратятся в Москве к 16 октября, сообщил руководитель прогностического центра «МETEO» Александр Шувалов. В беседе с NEWS.ru синоптик подчеркнул, что во вторник, 15 октября, осадки могут продолжиться, но их будет уже меньше. Кроме того, рассказал он, ветер уже не будет таким пронзительным, как в понедельник.

Еще во вторник, 15 октября, в Москве могут продолжаться дожди, но уже по нисходящей. Снега тоже не будет. Кроме того, ветер уже не будет таким пронзительным, как сегодня. Со среды, 16 октября, погода в столице будет без осадков, и температура медленно, но верно начнет повышаться, — пояснил Шувалов.

Синоптик отметил, что если в понедельник температура воздуха не поднимется выше четырех градусов, то с середины недели температура повысится до семи-восьми градусов. Но, предупредил специалист, в утренние часы в Москве могут быть заморозки.

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Это особенно вероятно в ночь на четверг и пятницу, но дневная температура будет повышаться и будут прояснения. Десятку на термометрах мы увидим только в выходные. Так что менять резину на автомобиле на зимнюю пока преждевременно, — заключил синоптик.

В Подмосковье ранее выпал первый снег. Он был очень сырым и быстро растаял, однако очевидцы успели заснять, как снег покрыл еще зеленые листья и траву.