Москвичам посоветовали пересесть на городской транспорт из-за погоды

Жителям и гостям Москвы следует использовать общественный транспорт из-за непогоды в городе. Такую рекомендацию дал столичный департамент транспорта в официальном в Telegram-канале.

Как уточняется, в понедельник, 14 октября, в столице до конца дня прогнозируется мокрый снег, дождь и ветер до 15 м/с. Подчеркивается, что интенсивное движение сейчас зафиксировано на МКАД в районе Ленинградского шоссе, на Ярославском шоссе в районе Северянинского путепровода по направлению в центр, на внешней стороне ТТК в районе Бережковского моста. В вечерние часы локальные затруднения ожидаются на МКАД, ТТК и на магистралях по направлению в область, говорится в сообщении.

Ранее ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что синоптическая ситуация в атмосфере над столичным регионом будет формироваться в противоборстве фронтального раздела. Он может накрыть западную половину территории очагами дождей, и антициклона, усиливающегося с востока, указал специалист.

Также ранее сообщалось, что власти запустили в регионах РФ мониторинг готовности многоквартирных домов к отопительному сезону в рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя».