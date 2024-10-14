Фестиваль китайского кино состоится в Москве

В Москве, Великом Новгороде, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге состоится фестиваль китайского кино. Показы пройдут с 22 по 27 октября, сообщили в пресс-службе Роскино.

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Как отметила министр культуры РФ Ольга Любимова, в России растет интерес зрителей к китайскому кинематографу.

"Фестиваль китайского кино в России – всегда большой праздник, который дает возможность зрителям не только погрузиться в богатую культуру и историю этой страны, но и оценить многогранность китайского киноискусства", – сказала Любимова.

В программе фестиваля представят десять картин разных жанров. Отмечается, что показы станут ответным мероприятием на фестиваль российского кино в Китае.

Ранее сообщалось, что ремейк российской комедии "Холоп" выйдет в Китае. Контракт на съемки уже подписан, рассказал гендиректор фирмы "Централ Партнершип" Вадим Верещагин.

Между тем мультфильмы столичных производителей транслируются на крупнейших стриминговых сервисах и онлайн-площадках КНР. Мультипликаторы провели более 200 встреч с коллегами из Китая. Три компании заключили соглашения о совместном производстве и продвижении детского анимационного кино.