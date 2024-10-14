Первый снег пошел в Новой Москве

Жители столичного региона могли заметить первый снег на территории Новой Москвы. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— А вот и первый снег в Новой Москве — в 11 часов о нем сообщила метеостанция аэропорта Внуково: слабый дождь, снег, видимость 9 километров, — заявил синоптик.

По его словам, примерно к полудню будет понятно, до каких районов доберутся первые осадки, следует из сообщения в Telegram-канале.

Ранее Леус сообщил, что на следующей неделе на столицу обрушится североатлантический циклон «Хельма». Он принесет с собой похолодание, облачность и дожди, которые впервые в этом сезоне могут сопровождаться мокрым снегом. Температурный режим составит плюс 6–8 градусов.

С каждым днем в столичном регионе становится все прохладнее. И это неудивительно, ведь миновала уже почти половина осени. Стоит ли в ближайшее время ожидать в столице и области устойчивых минусовых температур, «Вечерней Москве» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.