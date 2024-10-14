Начался прием заявок на участие в новом сезоне проекта «Музыка в метро»

Он продлится до 14 ноября включительно. Далее артистам предстоит пройти открытое прослушивание.

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Начался отбор на участие в седьмом сезоне проекта «Музыка в метро». Подать заявку можно на сайте до 14 ноября включительно. Артисты, желающие выступить на площадках Московского метрополитена, должны пройти открытое прослушивание. Оно организовано столичным Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и Московским международным домом музыки.

«Транспортный комплекс столицы продолжает участвовать в культурной жизни города по поручению Сергея Собянина. Проект “Музыка в метро” остается одним из самых любимых у пассажиров. Сегодня начинается прием заявок на участие в седьмом сезоне», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В новом сезоне на станции метро «Лубянка» появится отдельная площадка для юных артистов. Дети выступят в сопровождении родителей или официальных представителей. Кроме того, в новом сезоне проведут отдельный детский день прослушиваний.

Проект «Музыка в метро» начал свою работу в 2016 году. За это время состоялось более 450 тысяч выступлений на 44 площадках, пять из них добавились в прошлом году.