Северный вестибюль станции "Физтех" украсили художественным панно

Кассовый зал второго строящегося вестибюля станции Люблинско-Дмитровской линии столичного метро "Физтех" украсили художественным панно, пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Василия Десяткова.

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"Украшением кассового зала второго вестибюля станции "Физтех" стала тематическая художественная композиция, посвященная расположенному рядом вузу", – заметил он.

Оно выполнено на стекле при помощи многоцветной печати. При этом пол и стены пассажирской зоны нового вестибюля облицованы камнем российского месторождения – амфиболитом, габбро и сибирским гранитом.

Здесь же продолжаются инженерные работы по монтажу вентиляции и противопожарного оборудования. Также фасад вестибюля площадью 5 тысяч квадратных метров уже облицевали алюминиевыми и металлическими панелями.

Тем временем тоннелепроходческий комплекс "Ольга" проложил однокилометровый тоннель соединительной ветки между будущим электродепо "Столбово" и Троицкой линией метро. Работы проводились в районе строящейся станции "Новомосковская", сообщил Сергей Собянин.