Еще 110 вагонов поездов «Иволга» запустят на МЦД до конца года

До конца 2024 года на Московские центральные диаметры (МЦД) выйдет еще 110 вагонов поездов «Иволга», сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы уделяем особое внимание обновлению подвижного состава на МЦД. На МЦД-1 и МЦД-2 поезда обновили в первый год их работы, сейчас с перевозчиком ЦППК сфокусированы на МЦД-3 и МЦД-4. С начала года на эти диаметры вышли 110 вагонов «Иволги», до конца года ожидаем еще столько же», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Как отмечается, поезда «Иволга 4.0» – самые современные составы российского производства. Это первые трехдверные городские электропоезда. В них есть беспроводные зарядки, места для зарядки электросамокатов, адаптивное освещение, а также система климат-контроля.

На всех четырех диаметрах ходят уже более 800 вагонов поезда «Иволга» разных поколений. Обновление подвижного состава на МЦД продолжится в 2025 году.