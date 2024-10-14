На территории строящегося кампуса МГСУ появится ледовая арена

Она станет частью Дворца спорта, в котором сейчас проходит реконструкция.

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На территории возводимого кампуса Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ) в Северо-Восточном административном округе столицы появится ледовая арена. Об этом сообщила Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура).

«Общая площадь ледовой арены составит пять тысяч квадратных метров. Объект возведут в рамках реконструкции существующего Дворца спорта. На территории этого проекта также запланировано строительство научно-образовательного кластера площадью 145 тысяч квадратных метров, общежития на 960 мест, учебного корпуса института физической культуры и спорта площадью 24 тысячи квадратных метров», — отметила Юлиана Княжевская.

Ледовая арена появится по адресу: Ярославское шоссе, земельный участок № 26/12. С этой целью Москомархитектура внесла изменения в правила землепользования и застройки для участка площадью 37,38 гектара, увеличив технико-экономические показатели объемов строительства до 216 тысяч квадратных метров.