В парке «Яуза» обустроили экомаршрут

Его сделали на свайном основании, чтобы обойтись практически без разрытий грунта. Теперь пешеходы могут комфортно и безопасно дойти до Сельскохозяйственной улицы.

Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили экомаршрут в парке «Яуза» на участке вдоль Сельскохозяйственной улицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году проводим благоустройство еще двух участков парка “Яуза”: обновляем пространства вдоль Тенистого проезда и выполняем второй этап работ на территории вдоль Сельскохозяйственной улицы. В рамках проекта отремонтировали старый участок экомаршрута и обустроили новый. Теперь его общая протяженность составляет почти 2,1 километра», — рассказал заммэра.

Конструкцию установили на свайном основании, что позволило обойтись практически без разрытий грунта. Настил сделали на разной высоте от земли в зависимости от рельефа местности, конструкцию обшили специальной террасной доской, устойчивой к повреждениям, и оборудовали перилами.

По словам заместителя Мэра Москвы, отремонтированный участок протяженностью около 980 метров проходит по обеим сторонам рукава реки Яузы. Его объединили с новым участком длиной более 1,1 тысячи метров, который идет вдоль левого берега. Экотропу украсили архитектурно-художественной подсветкой: в стойки перильных ограждений встроили почти 840 энергоэффективных светильников с мягким теплым светом. Теперь пешеходы могут комфортно дойти до Сельскохозяйственной улицы.

Кроме того, для безопасного входа в парк со стороны этой улицы сделали лестничные спуски, совмещенные с пандусами для маломобильных граждан и родителей с колясками.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что экотропа является одним из пяти тематических маршрутов, которые создают вдоль всей пойменной части реки Яузы и ее притока — Чермянки. Она позволит посетителям познакомиться с первозданной природой экоцентра.

Парк «Яуза» — это уникальное рекреационное пространство и линейная зона отдыха, которая проходит практически через весь Северо-Восточный административный округ, граничит с 10 районами, где проживают более одного миллиона человек.