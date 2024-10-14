В Москве состоятся праздничные мероприятия по случаю Дня отца

В России 20 октября отмечается День отца, который празднуется в стране с 2021 года. В культурно-развлекательном центре «Остров мечты» по этому случаю пройдут праздничные мероприятия.

Ключевым моментом празднования Дня отца станет вручение мужчинам, воспитавшим верных защитников Родины — героев СВО — общественной медали «Отец солдата». Торжественная церемония награждения пройдёт 16 октября в концертном зале «Москва».

Поздравления в адрес отцов прозвучат от ведущих артистов российской эстрады: Полины Гагариной, Сергея Галанина, Родиона Газманова, Александра Маршала, Валерии, Александра Ф. Скляра, Пелагеи, Николая Расторгуева и группы «Любэ», а также от группы UMA2RMAN и других.

20 октября самые знаменитые отцы страны посадят дерево в ландшафтной зоне «Остров мечты», это станет первой аллеей отцов в сердце столицы.

5 октября 2021 года указом президента Владимира Путина в России был учреждён День отца. Праздник отмечается в третье воскресенье октября. В распоряжении главы государства говорится, что День отца вводится в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.