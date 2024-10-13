Москву ждет похолодание и мокрый снег из-за циклона «Хельма»

Москва на пороге резкой перемены погоды. В понедельник наступит резкое похолодание до +3…+5 °С, начнутся дожди с мокрым снегом. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«В понедельник, который как известно «день тяжёлый», столицу ждёт погружение в глубокую осень. Синоптическую ситуацию в регионе сформирует североатлантический циклон, названный нашими европейскими коллегами «Хельма», — написал синоптик в Telegram-канале.

По его словам, из-за циклона в понедельник наступит резкое похолодание до +3…+5, а ближе к полудню начнутся дожди с мокрым снегом.

Холодно в Москве будет и во вторник. Погода прогнозируется облачная, с порывистым ветром. Пройдут кратковременные дожди, в ночные и утренние часы с мокрым снегом. Температура воздуха +6…+8°.

В среду влияние «Хельмы» будет ослабевать: в облаках появятся прояснения, а осадки примут локальный и кратковременный характер, но теплее не станет.

По ночам в первой половине предстоящей недели температура воздуха в Москве составит +1…+4°, а по области будет понижаться в зону заморозков, до -1…-2.

По словам синоптика, в четверг и пятницу «первые морозцы» возможны также в Москве, утром и ночью.