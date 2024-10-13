МЧС выпустило экстренное предупреждение для москвичей

Мокрый снег и ветер ожидаются утром и до вечера 14 октября в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 9 часов утра с сохранением до конца суток 14 октября в Москве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении.

В главке отметили, что в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями рекомендуется при управлении автотранспортом значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений, парковать автомобиль вдали от деревьев, а пешеходам, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.