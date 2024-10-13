Собянин рассказал о планах построить 7 млн кв м жилья по программе реновации

Власти города планируют построить и спроектировать 7 миллионов квадратных метров жилья по программе реновации в течение ближайших трех лет, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, на реализацию этой цели в проекте бюджета на три года было заложено 1,2 триллиона рублей. Также власти столицы запланировали возведение объектов социальной инфраструктуры и благоустройство.

Вместе с тем для создания комфортной городской среды было решено продлить программу "Мой район". Кроме того, большое внимание будет уделяться озеленению. Власти города также намерены обновлять освещение, дорожное полотно, остановки и подъезды к жилым домам.

Также планируется продолжать реализовывать программу комплексного развития территорий. В ее рамках будет создаваться инфраструктура для развития города. Собянин обратил внимание, что за счет привлечения инвесторов в городе будут появлятся современные кварталы и производства на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков. За счет этого в столице создадут новые рабочие места.

Между тем за время, прошедшее с начала реализации программы реновации, свыше 61 тысячи семей, которые жили в более чем тысяче старых домов, переехали в новые квартиры. Новостройки были возведены на территории всех административных округов Москвы.