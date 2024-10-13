В центре Москвы временно перекрыли несколько улиц и набережных

Ограничения будут действовать до 16:30.

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В центре Москвы из-за 42-километрового Московского марафона временно перекрыли часть улиц и набережных. Автомобилистам советуют заранее планировать свои маршруты.

Для проезда закрыты улицы Лужники, Хамовнический Вал, Смоленская, Крымский Вал, Коровий Вал, Большая Ордынка, Балчуг, Яузская, Тверская, Моховая и Охотный Ряд. Нет движения также по Лубочному и Большому Путинковскому переулкам.

Нельзя проехать и по некоторым набережным. Это касается Лужнецкой, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской, Смоленской, Николоямской, Костомаровской, Полуярославской, Серебрянической, Москворецкой, Котельнической, Гончарной, Краснохолмской, Кремлевской, Пречистенской и Фрунзенской набережных.

Для транспорта закрыли несколько проездов: Садовнический, Устьинский, Театральный, Китайгородский.

Перекрыт и ряд бульваров — Смоленский, Новинский, Зубовский, Яузский, Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский, Петровский, Страстной и Тверской.

Ограничения коснулись Крымского, Малого Москворецкого, Большого Устьинского, Астаховского, Костомаровского, Малого Устьинского мостов, Октябрьского тоннеля, а также Смоленской, Лубянской, Новой и Старой площадей.

Ограничения действуют с 07:00 до 16:30.