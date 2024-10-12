Циклон «Хельма» принесет в столицу мокрый снег

На следующей неделе на столицу обрушится североатлантический циклон «Хельма». Он принесет с собой похолодание, облачность и дожди, которые впервые в этом сезоне могут сопровождаться мокрым снегом. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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По словам синоптика, во вторник в Москве будет холодно, так как регион попадет под влияние задней части циклона, который движется на северо-запад. Погода останется облачной с порывистым ветром. Также ожидаются кратковременные дожди. Температурный режим составит плюс 6–8 градусов.

В среду влияние «Хельмы» на погоду в столичном регионе ослабнет: облаков станет меньше, появятся прояснения, а осадки будут носить локальный и кратковременный характер. Однако похолодание не пройдет, и показатели температуры останутся на том же уровне, написал Леус в своем Telegram-канале.

К концу этой рабочей недели зимняя погода установится примерно на 50–55 процентах территории России. Также к концу недели снег выпадет почти во всем Дальневосточном федеральном округе.