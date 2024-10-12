Синоптики рассказали, когда в Москве выпадет первый снег

Первый снег в столице может выпасть на Покров, 14 октября, рассказала главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова. Об этом пишет «Комсомольская правда.Москва».

Синоптик пояснила, что накануне в интернете появилось видео кружащихся в свете фонарей снежинок в Митино. Она добавила, что метеостанции снега не зафиксировали.

«На высоте полутора километров над землей 14-15 октября температура понизится до -4°. А это значит, что к дождю могут примешиваться отдельные снежинки. Они будут просто кружиться в воздухе», — отметила Позднякова.

Вместе с тем, уточнила она, москвичи пока не увидят слой снега на машинах и на асфальте. Настоящую зиму и резкое похолодание также ждать в ближайшее время не следует, резюмировала она.

Ранее ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что синоптическая ситуация в атмосфере над столичным регионом будет формироваться в противоборстве фронтального раздела, который, накроет западную половину территории очагами дождей, и антициклона, усиливающегося с востока.