Собянин: Москва продолжит поддерживать экономику субсидиями и грантами

В 2025 году в Москве из городского бюджета направят 23,9 миллиардов рублей на прямую финансовую поддержку экономики в виде субсидий и грантов. Об этом в субботу, 12 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Отмечается, что программы льготного кредитования на инвестиционные цели, в том числе под залог интеллектуальной собственности, будут сохранены. Также Собянин рассказал, что в столице будут развивать инфраструктуру для размещения новых производств, в 2025 году на эти цели будет выделено 60,7 миллиардов рублей.

Кроме того, мэр столицы сообщил, что среди крупных объектов, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году, — комплекс Национального космического центра.

— Продолжим заключать офсетные контракты. Благодаря им в Москве локализуются важные для города производства, а бизнес получает гарантированный заказ, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Правительство Российской Федерации также утвердило проект федерального бюджета на 2025–2027 годы. В 2025 году предполагается увеличивать доходы федеральной казны до 40 триллионов 296 миллиардов рублей, что составляет почти 12 процентов по сравнению с 2024 годом. Вместе с тем доля нефтегазовых доходов вырастет до 73 процентов.