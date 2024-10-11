Несколько улиц в центре Москвы станут пешеходными на два дня

В центральной части города с 8:00 12 октября и до 7:00 13 октября будет временно ограничено движение транспорта в связи с проведением Московского марафона. Об этом сообщили в ЦОДД.

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Закрытые участки включают улицу Лужники и набережные Лужнецкая, Новодевичья, Саввинская, Ростовская и Фрунзенская. Также движение будет закрыто на внешней стороне Смоленского и Зубовского бульваров.

13 октября ограничения будут действовать с 7:00 до 16:30 на улицах Хамовнический Вал, Смоленская, Крымский Вал, Коровий Вал, Большая Ордынка, Балчуг, Яузская, Тверская, Моховая, Охотный Ряд, а также на бульварах Смоленский, Новинский, Зубовский, Яузский, Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский, Петровский, Страстной, Тверской.

Кроме того, на некоторых участках в зоне ограничений будет запрещена парковка, написали в Telegram-канале Дептранса.

Движение в центре Москвы перекрывали 30 сентября. Тогда причиной стал пожар в Большом Черкасском переулке, 8/6, рядом с Кремлем. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб.