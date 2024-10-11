В субботу, 12 октября, парковка у входа в парк искусств «Музеон» приостановит работу, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Парковка №9009 у входа в парк искусств «Музеон» приостановит свою работу 12 октября с 0:01 до 19:00», – говорится в материале.

Ранее «Известия» со ссылкой на главу муниципального округа Беговой Павла Адамова сообщали, что динамический тариф на парковку в Москве позволит балансировать спрос на парковочные места практически в режиме реального времени.