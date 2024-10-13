Более 50 выставок прошло в метро с начала года

Более 50 выставок прошло в столичном метро с начала 2024 года, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать столичный транспорт как культурную площадку. В этом году в московском метро прошло более 50 выставок. Среди экспонатов можно было увидеть и работы участников нового проекта «Искусство в метро», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Он отметил, что их посвятили юбилеям театров, деятелям искусства, познавательным и культурным проектам. Так, можно было увидеть экспозиции к юбилеям театра «Сатирикон» и Театра сатиры; выставки, посвященные знаменитым людям – писателям Михаилу Лермонтову и Александру Пушкину, а также советскому художнику и скульптору Степану Эрьзи; детские рисунки, например, к Дню семьи, любви и верности.