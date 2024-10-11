Синоптики спрогнозировали холодную зиму в Москве

В предстоящий сезон в городе ожидается до -25 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, также будет частая гололедица, «особенно в январе и феврале».

На пресс-конференции метеоролог рассказал, что прошедший сентябрь был самым светлым в Москве за всю историю метеонаблюдений.

«Солнце светило 263 часа при норме 147», — уточнил Вильфанд.

Помимо этого, подсчитано, что сентябрь стал третьим среди самых «сухих» в истории: зафиксировано 11 мм осадков за месяц.