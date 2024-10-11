Собянин заявил об одобрении проекта бюджета Москвы на 2025 год

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что правительство одобрило проект городского закона «О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

«Его формировали, исходя из многих факторов, в том числе стратегических планов развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы до 2030 года», — констатировал мэр в своём Telegram-канале.

Собянин также отметил, что за период 2022—2023 годов столичная экономика в целом адаптировалась к условиям санкционного давления со стороны недружественных стран и в настоящее время находится на траектории сбалансированного роста.

В 2025 году 90% расходной части бюджета будет направлено на реализацию 13 государственных столичных программ, сказано на сайте mos.ru.

Всего расходы на госпрограммы в 2025 году составят порядка 5 трлн рублей, за три года — 15,2 трлн рублей.

Основные направления расходов на 2025 год включают: развитие транспортной системы — 1,08 млрд рублей, соцподдержка жителей — 737,1 млрд, образование — 649,6 млрд, здравоохранение — 610,7 млрд, жилищное строительство — 567,6 млрд рублей.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о бюджетных приоритетах региона на 2025 год.