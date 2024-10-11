Синоптик: с понедельника температура в Москве будет близка к осенней норме

Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в предстоящие выходные.

Собеседник RT отметил, что сегодняшний день — самый теплый. «Осенняя норма»

«После более прохладного вчерашнего дня, мы попадаем в тёплый сектор — +12...+14 °С. Ночью тоже тепло. Но уже завтра-послезавтра потихоньку с востока холод идёт...У нас пока тепло с юга держится, но вот этот холод тоже подбирается», — рассказал Цыганков.

Он добавил, что в выходные прогнозируется переменная облачность с небольшими дождями, и понижение температуры.

«Если сегодня температура на 5 °С выше нормы, то понедельник-вторник будет даже ниже нормы на 1-2 °С. А в субботу-воскресенье некий переходный период. Завтра ещё, как я сказал, ночь тёплая, +6...+8 °С. Днём завтра уже прохладнее +10...+12 °С. В воскресенье ночь примерно так же, а днём еще чуть прохладнее, в пределах +7...+9 °С», — отметил синоптик.

Согласно его прогнозу, в начале следующей недели температура воздуха приблизится к «осенней норме».

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что пятница — последний тёплый день в Москве.