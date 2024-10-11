Завершено благоустройство территории возле городского вокзала Митьково МЦД-3

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство территории возле городского вокзала Митьково третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Главной задачей было улучшение транспортной и пешеходной доступности территорий около московского городского вокзала, поэтому специалисты обустроили комфортные пешеходные маршруты и подъезды для автомобилей. В границы работ вошли улицы 3-я Рыбинская, Лобачика, Русаковская, Шумкина, переулки Сокольнический, Микульский, Старослободский и Рыбинский», — рассказал Петр Бирюков.

В ходе благоустройства воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию. Это позволило улучшить визуальный облик пространств и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Специалисты проложили ливневку, расширили тротуары и обновили их покрытие общей площадью более 25 тысяч квадратных метров, а также заменили свыше 30,7 тысячи квадратных метров асфальта на проезжей части. На нерегулируемых пешеходных переходах смонтировали опоры контрастного освещения, а на Русаковской улице и пересечении улицы Сокольнический Вал с улицей Шумкина разместили светофоры.

Кроме того, на благоустроенных улицах установили 174 новые опоры освещения с энергоэффективными светильниками, а также 10 современных остановочных павильонов с беспроводной связью и зарядными слотами. На 3-й Рыбинской улице в районе дома 26 обновили детскую площадку.

Обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства — озеленение. В районе городского вокзала Митьково разбили более 21 тысячи квадратных метров газона, высадили 109 деревьев и 20 кустарников.