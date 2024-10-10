В Москве перекроют движение на участке Северного проезда

На участке Северного проезда на северо-востоке Москвы 13 октября с 6:00 до 16:00 будет перекрываться автомобильное движение, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«13 октября в период с 6:00 до 16:00 участок Северного проезда будет закрыт для движения (не более пяти минут)», – говорится в сообщении.

Как пояснили в Дептрансе, движение на участке Северного проезда от д. 1, стр. 15 по 1-й Северной линии до д. 1, стр. 4 по 1-й Северной линии будет перекрываться в связи с проведением киносъемок.