Поезда МЦД-3 следуют с опозданиями

Поезда дальних маршрутов Казанского направления в сторону Москвы задерживаются в пути по техническим причинам. Также с увеличенным интервалом следуют поезда МЦД-3 в сторону Зеленограда, сообщили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги.

"По техническим причинам в пути задерживаются поезда дальних маршрутов Казанского направления в сторону Москвы. С увеличенным интервалом следуют поезда МЦД-3 в сторону Крюково. Возможны задержки в обратном направлении", - говорится в сообщении.

МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает меры для сокращения времени задержки поездов и восстановления интервала движения на МЦД-3.