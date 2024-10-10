В Москве указали на рост дефицита кадров

Москва столкнулась с серьезной потребностью в кадрах в условиях экономического роста. Об этом сообщила пресс-служба мэра города.

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Как ожидается, потребность увеличится до 781 тысячи человек в 2027 году. Подчеркивается, что Правительством Москвы был утвержден прогноз социально-экономического развития на ближайшие годы.

Сейчас, как указывают власти, потребность составляет 500 тысяч человек. Текущий тренд является одним из главных вызовов для экономического развития города. Так, в стране необходимо повысить производительность труда и расширить подготовку и переподготовку кадров, подчеркнули московские власти.

Ранее сообщалось, что в 2023 году главной проблемой для большинства работодателей стал поиск сотрудников. Об этом заявили более 70% респондентов опроса, проведенного в конце года службой исследований hh.ru среди 529 российских компаний из ключевых сфер бизнеса.